Кабмин утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации спорта

Среди его главных целей значатся создание единой цифровой среды, внедрение технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское правительство утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, среди его главных целей - создание единой цифровой среды, внедрение технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в рамках стратегического направления будет реализовано несколько проектов. Один из них подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы через портал госуслуг. Предполагается, что все заявления будут приниматься в электронном виде уже к 2028 году.

Помимо этого, к 2027 году будет завершена работа по внедрению электронных паспортов спортсменов. "Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодежи и повысит эффективность спортивной подготовки. Эта работа должна быть завершена к 2027 году", - отмечают в кабмине.

Среди других целей проекта - ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов за счет цифровых технологий. Полный перевод этих процессов в "цифру" планируется в 2030 году.

Единая цифровая среда

Утвержденный документ также предполагает создание единой цифровой среды в области физической культуры и спорта. Для этой цели в рамках одного из проектов будет проведена интеграция федеральной информсистемы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" с региональными информационными цифровыми платформами, где уже находятся ресурсы конкретных организаций. К 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации и учреждения.

Среди других мероприятий стратегического направления - создание в 2024 году условий для записи на сдачу нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" через портал госуслуг.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы - отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются кабинетом министров по поручению главы государства. Они синхронизированы с действующими госпрограммами и нацпроектами и утверждаются на период до 2030 года. "Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения", - пояснили в правительстве.