В Якутии приняли стратегию развития легкой промышленности до 2029 года

В регионе, в частности, намерены развивать местное производство

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. В Якутии приняли стратегию развития легкой промышленности республики до 2029 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии.

"Минпромгеологии Якутии вместе с компаниями разработало стратегию развития легкой промышленности республики до 2029 года, за это время объем производства превысит 300 млн рублей в год. В подготовке участвовали лидеры отрасли и бизнес-сообщество", - говорится в распространенном сообщении.

Основные задачи новой стратегии - развитие местного производства и спроса за счет обновления оборудования, расширения рынка сбыта во взаимодействии с крупными компаниями в сочетании с мерами господдержки.

"Наша задача - помочь местному бизнесу в развитии. Если раньше легкопром развивался в рамках модели массового производства, не ориентируясь на спрос и локализацию, то теперь выработан другой подход. В приоритете станут - расширение рынка сбыта, технологическое переоборудование, взаимодействие в рамках отраслевого кластера, акцент на брендирование якутского товара, производство рентабельной продукции под конкретные запросы рынка, крупных предприятий и тренды с участием экспертов отрасли и потребителей", - процитировали в пресс-службе министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

Как уточнили ТАСС в министерстве, согласно документу, среди основных планов на этот год - начать технологическую модернизацию оборудования участников-предприятий стратегии, заключить соглашения с производителями текстиля и ткани. Кроме того, планируется проработать до 2025 года возможности организации в республике центра сертификации и мониторинга качества продукции легкой промышленности. Также предусмотрена целевая подготовка кадров совместно с вузами Якутии для предприятий легкой промышленности.

В Якутии создан кластер легкой промышленности. Резидентами кластера, созданного осенью 2022 года, стали более 10 предприятий легкой промышленности. Среди них производители шуб, брендовой и национальной одежды, сувенирной продукции. Якутия входит в число первых пяти регионов на Дальнем Востоке по производству текстильных изделий и одежды, а также абсолютным лидером в ДФО по производству изделий из кожи и меха.