Bloomberg: все больше китайских майнеров криптовалюты перемещаются в Эфиопию

По данным агентства, это связано с выгодными ценами на электроэнергию в стране, которые стали одними из самых низких в мире после ввода в эксплуатацию самой крупной в Африке гидроэлектростанции

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Эфиопия может вскоре стать самым популярным местом для работы китайских компаний - майнеров криптовалюты. Это связано с выгодными ценами на электроэнергию в стране, которые стали одними из самых низких в мире после ввода в эксплуатацию здесь самой крупной в Африке гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает агентство Bloomberg.

"Для китайских майнеров Эфиопия станет самым популярным направлением", - заявил основатель Китайской ассоциации цифрового майнинга Но Сюй, слова которого приводит агентство. Главным конкурентным преимуществом страны стало редкое сочетание мягкого госрегулирования отрасли и низких цен на электричество, поясняет Bloomberg.

Оборудование для добычи криптовалюты требует огромных объемов электричества, затраты на энергию могут составлять до 80% от всех издержек майнеров. По оценке Кембриджского университета, в 2023 году только на майнинг биткойна компании глобально потратили около 121 тераватт-часов, этот объем сопоставим с энергопотреблением Аргентины. Правительства некоторых стран стараются ограничивать добычу криптовалюты из-за угроз для энергетической безопасности. Например, в 2013 году Народный банк Китая (центробанк) запретил финансовым организациям осуществлять операции с криптовалютами, продавать такие активы и владеть ими. Полный запрет на майнинг в стране ввели в 2021 году.

Власти Эфиопии же, напротив, в 2022 году разрешили добычу криптовалют. При этом оплата счетов за электричество взимается в иностранных валютах, что позволяет правительству компенсировать их дефицит. В результате всего за год страна поднялась на второе место в мире (после штата Техас) по объемам закупок майнингового оборудования. По оценкам Bloomberg, развитие энергетического комплекса в африканской стране в течение нескольких лет сможет обеспечить ей лидирующее место в отрасли добычи цифровой валюты.

Эфиопия в 2011 году начала возводить ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, которая получила официальное название "Плотина великого возрождения Эфиопии". Объект стоимостью $4,6 млрд находится в 30 км от границы с Суданом. Мощность ГЭС, которая стала самой большой в Африке и представляет собой каскад плотин, составит 5 250 МВт. Основная плотина имеет высоту 155 м. Станция должна полностью обеспечить электроэнергией население Эфиопии, излишки будут экспортироваться в соседние государства. Строительные работы на ГЭС близки к завершению. Первая энергия с ГЭС получена в феврале 2022 года.