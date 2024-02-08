VK проведет первую конференцию по технологиям 6 марта

Состав участников мероприятия компания пока не раскрывает

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. VK проведет первую собственную открытую конференцию по технологиям 6 марта в Доме культуры ГЭС-2. Об этом говорится в сообщении компании.

"Первая конференция VK, посвященная технологиям, состоится 6 марта в Доме культуры "ГЭС-2". Ведущие эксперты компании расскажут, как создаются и развиваются инновации, лежащие в основе продуктов VK", - сказано в сообщении.

Согласно планам, программа мероприятия должна охватить актуальные темы и вызовы для IT-специалистов. Эксперты VK, согласно сообщению, выступят с техническими и продуктовыми докладами по четырем направлениям: "Архитектура & highload", "Machine Intelligence", "Продукт UX&UI" и "Безопасность". Также участники мероприятия смогут лучше познакомиться с ключевыми продуктами компании. При этом состав участников мероприятия компания пока не раскрывает.

Кроме того, на конференции состоится совместный митап VK и ГЭС-2, посвященный цифровой доступности, а эксперты расскажут, как совершенствовать онлайн-сервисы, делая их удобными для людей с инвалидностью.