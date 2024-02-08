Премьер-министр Армении заявил о нехватке специалистов для строительства новой АЭС

Эксплуатация действующей атомной электростанции в Мецаморе в республике продлевается благодаря сотрудничеству с российской компанией "Русатом Сервис"

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Армения нуждается в строительстве новой АЭС, однако процесс продвигается очень медленно. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы поставили задачу построить новую АЭС. Однако мы завтра столкнемся с реальностью: деньги есть, проект есть, но мы не можем ее построить, потому что у нас нет специалистов. Мы очень опаздываем по данному вопросу, но лучше поздно, чем никогда", - сказал он.

Эксплуатация действующей армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства республики и российской компании "Русатом Сервис". Соответствующее решение было принято в декабре прошлого года по итогам завершения основной части заседания армяно-российской межправительственной комиссии. Правительство Армении выделило сумму $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года.