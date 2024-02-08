ВТБ планирует открыть офисы в Пекине и других городах Китая

В настоящее время банк имеет филиал в Шанхае и представительство Пекине

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ВТБ в ближайшее время планирует открыть свои офисы в Пекине и других городах Китая, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В настоящее время ВТБ имеет филиал в Шанхае и представительство Пекине.

"Мы единственный банк, который вот уже на протяжении более 15 лет имеет полноценный филиал в Шанхае, и мы сейчас заняты серьезным развитием его. Мы открываем в ближайшее время офисы и в Пекине, и в ряде других городов Китая. У нас есть лицензия на работу с рублями и с юанями, мы обслуживаем сегодня определенный поток внешнеторгового оборота", - сказал Костин, его слова приводит пресс-служба банка.

Банкир также отметил, что ВТБ "мог бы играть более важную роль по развитию отношений между предприятиями малого, среднего бизнеса региона и китайскими (представителями бизнеса - прим. ТАСС)".

Ранее Костин заявлял, что ВТБ хочет сделать свой банк в Шанхае опорной кредитной организацией для обслуживания российско-китайской торговли.