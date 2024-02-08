Китай в 2023 году стал главным покупателем мяса птицы и говядины из России

Пекин закупил 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн соответственно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Китай по итогам 2023 года стал главным покупателем российского мяса птицы и говядины, сообщил Россельхознадзор.

"По данным ФГИС "Аргус", в 2023 году главным покупателем мяса птицы и говядины стал Китай - 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Иран импортировал 10,3 тыс. тонн баранины из России, Вьетнам - 85,1 тыс. тонн свинины, Белоруссия - 78,8 тыс. тонн свинины, Казахстан импортировал готовую мясную продукцию в количестве 48,9 тыс. тонн.

В 2023 году был получен допуск в 16 стран по 47 видам животноводческой продукции, сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что драйверами роста выступают такие страны - покупатели российской продукции как государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (Бенин, Кот д`Ивуар).

"Ежегодно ведомство наращивает экспортные возможности для российских компаний, получая допуск в новые страны и расширяя ассортимент товаров, поставляемых на уже открытые ранее рынки", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.