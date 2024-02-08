Луганский комбинат намерен продать 10 тыс. тонн мороженого в магазинах России в 2024 году

По словам директора компании по маркетингу Элины Малащук, предприятие вдвое увеличило производительность

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Луганский хладокомбинат планирует в 2024 году реализовать в российских регионах около 10 тыс. тонн своей продукции и войти в ТОП -10 производителей мороженого России, сообщила ТАСС директор по маркетингу Элина Малащук.

"Мы в 2024 году заходим на российский рынок с новинками. У нас амбициозные планы, и наша цель - продать 10 тыс. тонн мороженого в этом году и войти в ТОП-10 производителей мороженого в России", - сказала она.

Малащук уточнила, что предприятие увеличило производительность в два раза. "Сейчас производим 50 млн порций мороженого в год, 100 наименований во всех ценовых сегментах", - добавила она.

У предприятия планы представить свою продукцию во всех регионах России, с этого года уже начались поставки в Москву, Воронеж, Ростов, Краснодар и другие регионы. В Донбассе и Крыму продукция является лидером продаж, отметила Малащук.

Луганский хладокомбинат работает с 1929 года. В этом году ему исполняется 95 лет. Торговая марка "Королевское Ваше Вкуснейшество" стала победителем конкурса новых брендов России в номинации "Продовольствие", который был организован Агентством Стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации.