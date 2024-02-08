Россия предложила Алжиру провести переговоры по созданию ЗСТ

В число стран, с которыми ЕАЭС заключил соглашения о свободной торговле или о торгово-экономическом сотрудничестве, входят Китай, Вьетнам, Сингапур и Сербия

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия предложила Алжиру провести переговоры о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".

"Объем рынка, который сейчас открыт для нас в режиме свободной торговли товарами, - 350 млн человек, - сказал он. - Алжиру предложили войти в переговоры по ЗСТ".

В число третьих стран, с которыми ЕАЭС заключил соглашения о свободной торговле или о торгово-экономическом сотрудничестве, входят Китай, Вьетнам, Сингапур, Сербия. Члены союза готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко и Тунисом.

Как сообщал ТАСС, 25 декабря в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подписано соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС. Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.