Ростехнадзор вновь приостановил выемку угля в лаве шахтоучастка "Октябрьский" в Кузбассе

Решение приняли из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки, а также нарушения взрывозащитного орошения комбайна

ТАСС, 8 февраля. Сибирское управление Ростехнадзора вновь приостановило работы по выемке угля на лаве №1303 на шахтоучастке "Октябрьский" угольной компании "Сила Сибири", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 5 февраля 2024 года на ведение работ по выемке угля из лавы №1303 АО "Угольная компания "Сила Сибири" шахтоучасток "Октябрьский" за пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушение взрывозащитного орошения комбайна. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Он добавил, что 3 февраля ввели временный запрет на ведение монтажных работ в монтажной камере №1850 шахты "Комсомолец", принадлежащей "СУЭК-Кузбасс". "Допущено травмирование работника (степень тяжелая), допущена эксплуатация ленточного конвейера с нарушением требований промышленной безопасности. Решение суда - 17 суток", - добавил Виль.

Ранее Виль сообщал, что 26 января Ростехнадзор приостановил горные работы по выемке угля в лаве №1303 на шахтоучастке "Октябрьский" за нарушение в системе аэрогазового контроля и пылевзрывоопасное состояние горной выработки.