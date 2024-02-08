Politico: ЕС испытывает большие трудности при реализации санкций против России

По данным газеты, это связано с тем, что их утверждение происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз испытывает серьезные трудности в процессе реализации антироссийских санкций. Это связано с тем, что их утверждение происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран, сообщила газета Politico.

Она указывает со ссылкой на анонимный источник из числа высокопоставленных дипломатов стран ЕС, что у сообщества есть "огромные проблемы" с реализацией ограничений против РФ. Одной из основных сложностей стало "неравномерное соблюдение" санкционных положений в каждой стране. В связи с этим в сообществе рассматривают возможность создания общеевропейского органа по надзору за исполнением санкций.

Кроме того, в распоряжение издания попала копия письма Еврокомиссии (ЕК), направленного в среду правительствам стран ЕС, в котором прозвучал призыв к "немедленным, твердым и решительным" действиям по борьбе с обходом санкций. В ЕК пообещали вскоре передать властям государств ЕС "детальную информацию" о том, как именно европейские компании обходят антироссийские ограничения. О принимаемых мерах в этой связи страны должны отчитаться перед ЕК к середине апреля.

Издание утверждает, что ряд компаний ЕС создают филиалы за пределами юрисдикции сообщества, где производят подсанкционную продукцию. Кроме того, предприятия, работающие на территории ЕС, по утверждению газеты, осуществляют поставки в Россию через третьи страны. При этом речь идет не о военной продукции, а о товарах, "которые могут использоваться в военных целях". По данным ЕК, до начала спецоперации на Украине совокупный экспорт подсанкционных товаров из ЕС в РФ составлял €3 млрд. К середине 2023 года он вырос до €5,6 млрд.