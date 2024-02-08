Песков заявил, что предпосылок для возобновления зерновой сделки сейчас нет

Пресс-секретарь президента отметил, что договоренности в отношении России не были выполнены

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предпосылки для того, чтобы зерновая сделка была возобновлена, в настоящий момент отсутствуют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в ее том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России, поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Реализация сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля 2023 года по причине невыполнения части, касающейся РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. При этом Москва указывала, что готова возобновить сделку, когда касающаяся ее часть договоренностей будет выполнена.