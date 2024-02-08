В Тюменской области соцвыплаты приемным родителям увеличат до 30% от прожиточного минимума

Размер выплаты составит 5 053 рубля

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Социальные выплаты опекунам, приемным родителям и попечителям в Тюменской области увеличат до 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Соответствующий законопроект приняли на заседании областной думы.

"Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 10 закона Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области", установив выплату вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям в размере 30% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области", - доложила председатель комитета по социальной политике региона Ольга Шевцова.

С 2008 года выплата составляла 3,2 тыс. рублей за каждого ребенка, принятого на воспитание, в 2024 году она будет составлять 5 053 рубля. Также опекунам, попечителям и приемным родителям в установленных случаях осуществляется доплата до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе. По данным официального портала органов государственной власти области, с 1 января 2024 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в Тюменской области составляет 16 844 рубля.

Кроме этого, законопроект предполагает, что перерасчет ежемесячной выплаты в связи с изменением величины прожиточного минимума будет происходить в беззаявительном порядке.