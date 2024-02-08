Генконсул РФ: Гонконг в 2023 году вошел в пятерку крупнейших импортеров свинины из России

Анатолий Каргаполов отметил, что интерес к взаимодействую с российскими поставщиками также проявляют в Макао

ГОНКОНГ, 8 февраля. /ТАСС/. Объем торговли Гонконга с Россией постоянно увеличивается, по итогам прошлого года этот специальный административный район КНР вошел в пятерку крупнейших импортеров российской свинины. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Как известно, в прошлом году была перевыполнена поставленная президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином задача поднять торговый оборот до отметки $200 млрд. Есть здесь и вклад нашего взаимодействия с Гонконгом, объемы торговли с которым растут и по итогам 2023 года достигли почти $6 млрд", - сказал он. "Особо в этой связи хочется отметить успехи наших поставщиков сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, значительно нарастивших свою долю на местном рынке. Так, по итогам прошлого года Гонконг вошел в пятерку импортеров российской свинины (6,9 тыс. тонн)", - указал генконсул.

"Популярность российской продукции здесь растет, поскольку у нее высокое качество, а цена значительно ниже конкурентов", - сказал дипломат.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в Гонконге успешно прошла бизнес-миссия российских компаний - экспортеров продукции агропромышленного комплекса, организованная Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным центром "Агроэкспорт". В ней приняли участие более 20 российских производителей мясной, рыбной, зерновой, масложировой, молочной продукции, кондитерских изделий, напитков и других товаров, среди которых "Дамате", "Мираторг", "Черкизово", птицефабрика "Синявинская " и многие другие предприятия.

Каргаполов также отметил, что интерес к взаимодействую с российскими поставщиками проявляют не только в Гонконге, но и в Макао. "В Макао готовы работать с Россией, в частности, есть заинтересованность в налаживании взаимодействия с российскими поставщиками агропродукции", - сказал он. Генконсул отметил, что этот специальный административный район КНР обладает серьезным развлекательным кластером и туристической инфраструктурой. "В настоящее время руководство Китая и Макао диверсифицирует хозяйственную модель района, продвигая его как важную торгово-экономическую и инновационную площадку", - добавил он.

Как сообщило Главное таможенное управление КНР, по итогам 2023 года товарооборот России и Китая достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9%, до $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7%, до $129,14 млрд.