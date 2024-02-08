Технопарк под Владимиром впервые начал перевозить грузы на беспилотных электромобилях

Грузовики способны совершать около 40 рейсов в сутки

ТАСС, 8 февраля. Торгово-производственный холдинг "Русклимат" приступил к использованию электромобилей без водителя для грузоперевозок на производственных и складских территориях технопарка в Киржаче Владимирской области. Это первый подобный проект в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Внедрение беспилотных перевозок на территории Федерального распределительного центра продукции ТПХ "Русклимат" реализует государственную ESG-повестку и является первым проектом подобного рода на территории Владимирской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, беспилотные электрогрузовики Evocargo N1 позволяют не только полностью исключить выбросы в атмосферу, но и свести к минимуму человеческий фактор, делая перевозки полностью безаварийными. Грузовики работают в непрерывном режиме, совершая около 40 рейсов в сутки на территории общей площадью 145 тыс. кв. м, грузоподъемность транспорта составляет 2 тонны, а дальность хода до 200 км.

Институт логистики и управления цепями поставок провел анализ проекта внедрения беспилотников на территории технопарка в Киржаче. По подсчетам экспертов, автономный транспорт на электрической тяге позволит ТПХ "Русклимат" сократить выброс углекислого газа более чем на 800 тонн в год.

В пресс-службе холдинга уточнили, что ФРЦ использует новейшие технологии не только в логистике, но и в организации труда. Только в 2023 году система цифровизации склада позволила всего за полгода увеличить эффективность работы сотрудников на 10%.