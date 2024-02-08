Azur Аir с 2 апреля до 18 октября будет выполнять прямые чартеры Омск - Хургада

Рейсы будут осуществляться каждые 10-11 дней

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Azur Аir с 2 апреля запустит прямые чартерные рейсы из Омска в Хургаду, сообщили ТАСС в пресс-службе Омского аэропорта.

"Полетная программа в Хургаду стартует 2 апреля и продлится до 18 октября. Выполнять рейсы будет авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757-300 каждые 10-11 дней. Последний раз из Омска в этом направлении были рейсы в марте 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина сказала ТАСС, что Египет для жителей Омской области - популярное направление. Но из-за отсутствия прямых рейсов туристы вынуждены летать через Москву, что дорого и долго.

Омский аэропорт в 2023 году обслужил 1,68 млн человек, что является рекордом. Особый акцент сделан на развитие региональных перевозок, минуя Москву. За рубеж из Омска можно улететь в Казахстан, Узбекистан, Таиланд и Турцию.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году турпоток в Египет из России вырос на 26,7%, до 1,2 млн человек. По прогнозу, в 2024 году это направление останется наиболее востребованным наряду с Турцией, ОАЭ, Таиландом и Абхазией.