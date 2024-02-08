ФТС предоставила бизнесу в 2023 году фискальные льготы на 550 млрд рублей

В 2022 году бизнесу было предоставлено 1,1 трлн рублей различных таможенных льгот фискального характера

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бизнес в 2023 году получил от российских таможенных органов льготы фискального характера в размере около 550 млрд рублей. Об этом на Международном форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса" в рамках Недель российского бизнеса сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"За 2022 год различных таможенных льгот фискального характера бизнесу было предоставлено на 1,1 трлн рублей. За 2023 пошло сокращение, <...> было льгот предоставлено порядка 550 млрд [рублей]", - сказал Давыдов.

Ранее врио руководителя ФТС сообщал, что по итогам девяти месяцев 2023 года этот показатель составлял 395 млрд рублей.

По словам Давыдова, несмотря на увеличение плановых показателей по перечислениям в бюджет на 2024 год почти на 1 трлн рублей, ФТС не планирует собирать эти средства "репрессивными методами".

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.