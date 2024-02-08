Yandex N.V. проверила инвесторов на санкции до заключения сделки по реструктуризации

Ни один из членов группы инвесторов "Яндекса" не является объектом санкций США, Евросоюза, Великобритании или Швейцарии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландская компания Yandex N.V. провела проверку группы инвесторов на санкции до совершения сделки по реструктуризации компании. Ни один из членов группы инвесторов "Яндекса" не является объектом санкций США, Евросоюза, Великобритании или Швейцарии, говорится в документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.

"Проверка группы инвесторов "Яндекса" показала, что они выступают как конечные бенефициары и у них нет связей с санкционными лицами. По условиям сделки, для участников ЗПИФ ["Консорциум.Первый" ] действуют ограничения, по которым они не могут передавать свою долю в компании внешним инвесторам как минимум в течение одного года", - отмечается в документах

Согласно представленным данным, для проверки был привлечен сторонний консультант по глобальным расследованиям, который проводил комплексную проверку всего консорциума новых инвесторов. По результатам проверки стало известно, что каждый член консорциума является конечным бенефициаром и владельцем приобретаемой доли. При этом каждый участник консорциума действует как основное конечное лицо, а не посредник. "Кроме этого, проверка изучила репутацию каждого из инвесторов, историю бизнеса и источники доходов каждого из них", - указывается в документах.