Аэропорт Якутска предложил "Аэрофлоту" открыть полеты в Египет и ОАЭ

Аэропорт выразил готовность обслуживать международные пассажирские рейсы на воздушных судах вместимостью до 300 пассажиров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Якутска предложил авиакомпании "Аэрофлот" открыть полеты во Вьетнам, Египет, ОАЭ, Китай, Таиланд, Турцию и другие страны. Об этом говорится в письме гендиректора аэропорта Якутска Сергея Игнатенко "Аэрофлоту" (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

"В октябре 2023 года завершилась реконструкция ИВПП-2 и сертификация аэродрома Якутск, в данный момент мы готовы обслуживать международные пассажирские рейсы на воздушных судах вместимостью до 300 пассажиров. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность организации международных рейсов из аэропорта Якутск. На сегодняшний день существует высокий спрос на полеты во Вьетнам, Египет, ОАЭ, Китай, Монголию, Таиланд, Турцию, Южную Корею", - отмечается в письме.

ТАСС направил запрос в "Аэрофлот". Аэропорт Якутска имеет статус международного, но сейчас из него выполняются преимущественно внутренние рейсы. В 2023 году после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновились полеты из Якутска в Харбин.