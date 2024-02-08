"Укрэнерго" запускает совместные аукционы с Венгрией и Словакией по европейским правилам

По данным компании, первые совместные аукционы с Будапештом состоятся 22 февраля, с Братиславой - 4 марта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Украина начинает торговать электроэнергией с Венгрией и Словакией на совместных аукционах по европейским правилам. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Доступ к межгосударственным интерконнекторам Украина - Словакия и Украина - Венгрия будет распределяться на совместных аукционах на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office). Это означает, что после запуска совместных аукционов с этими странами Украина будет торговать электроэнергией со всеми соседними государствами ЕС по европейским правилам", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".

Как уточняют в компании, первые совместные аукционы с Венгрией состоятся 22 февраля, со Словакией - 4 марта.

Введение практики совместных аукционов является одним из требований ЕС в рамках реформирования украинского рынка электроэнергии. В ноябре 2023 года прошли первые аукционы с Румынией, в января - с Польшей и Молдавией.

В марте 2022 года завершился процесс отсоединения энергосистемы Украины от белорусской и российской энергосистем и ее интеграции с европейским энергетическим рынком.