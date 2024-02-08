Доходы бюджета Волгоградской области в 2023 году выросли на 9,5%

Показатель составил 198,2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Волгоградской области за 2023 год выросли почти до 200 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В консолидированный бюджет поступили доходы в сумме 198,2 млрд рублей, что на 17,2 млрд рублей выше уровня 2022 года (на 9,5%)", - говорится в сообщении.

Такие данные представил первый заместитель губернатора, председатель областного комитета финансов Александр Дорждеев на совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Дорждеев отметил, что экономические показатели региона растут за счет модернизации производств и повышения производительности, реализации национальных и инвестиционных проектов, внедрения мер поддержки. Ранее региональная администрация сообщала, что по итогам 2023 года валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 1,3 трлн рублей, в 2022 году он составил 1,24 трлн рублей.

По данным администрации Волгоградской области, агропромышленный комплекс является важным сектором экономики региона, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое положение. Ежегодно местные аграрии реализуют порядка 3 млн тонн зерна как на внутренний, так и на внешние рынки.