Экономический эффект для "Роснефти" от внедрения инноваций составил 150 млрд рублей

Всего компании принадлежит более 1 тыс. продуктов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" получила более 150 млрд рублей экономического эффекта от внедрения инновационных технологий в производственную деятельность, говорится в сообщении компании.

"Всего компании принадлежит более 1 тыс. продуктов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию. Совокупный экономический эффект для компании от внедрения новых технологий оценивается более чем в 150 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В 2023 году "Роснефть" получила более 70 патентов на инновационные изобретения. Одним из направлений работы компании является создание наукоемкого программного обеспечения, которое охватывает все ключевые процессы нефтегазодобычи. "IT-решения компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и интерфейсу", - сообщается в пресс-релизе.

Так, например, в 2023 году компания внедрила новый программный продукт "РН - Буровые расчеты" для проектирования и строительства скважин. Функционал ПО включает планирование траектории скважин, анализ устойчивости бурильной колонны, гидравлические расчеты и автоматизированное создание проектной документации. Кроме того, компания получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа через создание цифрового двойника скважинного оборудования с учетом всех технологических особенностей.

"Одновременно специалисты компании применяют уникальные алгоритмы, которые анализируют производственный процесс и моделируют оптимальный режим эксплуатации. Экономический эффект от внедрения данной технологии на механизированном фонде скважин "Роснефти" составит более 10 млрд рублей в течение пяти лет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предприятия компании разработали новые технологии гидроразрыва пласта, новую методику интерпретации данных, получаемых в процессе бурения, а также уникальные роботизированные комплексы для диагностики объектов нефтехимии и т. д.