Минторг США сообщил, что РФ в 2023 году продала в страну уран на сумму более $1,2 млрд

По данным ведомства, сумма стала рекордной с 2009 года

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский экспорт урана и других радиоактивных элементов в США в 2023 году превысил показатели за более чем десятилетний период. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства торговли США.

По его данным, РФ продала в США уран на сумму более $1,2 млрд, что стало рекордом с 2009 года. Россия сохранила первое место по выручке среди стран, которые экспортируют обогащенный уран в США.

В декабре минувшего года Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России. Действие ограничительных мер начнется спустя 90 дней после вступления закона в силу. Тем не менее закон позволяет Министерству энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. Действие ограничений предусмотрено до конца 2040 года. Инициатива также накладывает на Минэнерго США обязательства по поиску и предоставлению Конгрессу вариантов замещения поставок российского урана.