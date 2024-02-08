Роснедра ожидают прироста запасов углеводородов в ДФО в 2,55 млрд тонн к 2030 году

Финансирование программы составит 209 млрд рублей, следует из презентации руководителя ведомства Евгения Петрова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прирост запасов углеводородов по итогам реализации программы геологоразведки на Дальнем Востоке может составить 2,55 млрд тонн условного топлива (у.т.) к 2030 году. Это следует из презентации руководителя Роснедр Евгения Петрова, представленной на панельной сессии "Геология. Возрождение легенды" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

При этом прирост ресурсов углеводородов может составить 25,5 млрд тонн у.т. Финансирование программы в 2025-2030 годы составит 209 млрд рублей, а бюджетная эффективность ожидается на уровне 2,811 трлн рублей.

В Сибири, согласно презентации Петрова, программа геологоразведки на тот же срок предполагает финансирование в размере 76 млрд рублей. Бюджетная эффективность может составить 1,056 трлн рублей. Прирост ресурсов углеводородов в Сибири ожидается на уровне 2,505 млрд тонн у.т.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.