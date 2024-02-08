Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае

Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов уточнил, что отказ связан с российским бенефициаром перевозки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в ходе международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".

"Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему", - сказал он.

При этом он уточнил, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.