Более трети опрошенных россиян увеличили свои доходы за 2023 год

По данным исследования "ПСБ благосостояние", почти у половины опрошенных нет никаких обременений на недвижимость

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более трети россиян заявили о росте доходов в 2023 году, следует из исследования "ПСБ благосостояние" (инвестиционное подразделение группы Промсвязьбанка).

Так, доходы за 2023 год выросли у 38% респондентов (у каждого пятого - рост в пределах 10%, у каждого десятого - в пределах 30%, а у 3,5% россиян доходы удвоились). Благосостояние еще 39% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.

Почти у половины опрошенных (47%) нет никаких обременений на недвижимость. Еще 17% выплатили более 50% ипотеки. Менее четверти россиян (23%) не имеют жилья в собственности, следует из результатов опроса.

При этом виден осознанный подход к управлению долговой нагрузкой: 43% опрошенных россиян не имеют кредитов вообще, еще 21% - обслуживают только один кредит.

В пятерку регионов - лидеров по финансовой грамотности вошли: Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2), Калининградская область (46,1), Иркутская область (45,7), Камчатский край (45,5). Москва с результатом 44,8 балла заняла девятое место в рейтинге.

Опрос был проведен в 2023 году в 27 субъектах РФ с выборкой 3,6 тыс. человек. Россияне отвечали на 15 вопросов о своих финансовых целях и доходах, их ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчета "Индекса финансовых достижений".