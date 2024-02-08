Путин поручил предоставить проект указа обновленной Стратегии технологического развития РФ

Документ должен быть предоставлен в недельный срок

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития должен быть предоставлен в недельный срок. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"На прошлом заседании совета мы договорились внести изменения в Стратегию научно-технологического развития. Сегодня предлагаю обсудить его обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа", - сказал глава государства.