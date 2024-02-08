Путин заявил, что РФ должна обеспечить себя технологиями по ключевым направлениям

Президент России также отметил необходимость обеспечения страны продукцией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия должна обеспечить себя собственными технологиями и необходимой продукцией по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"По ключевым направлениям, важнейшим для развития страны, для повышения качества жизни граждан нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции. А там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках", - подчеркнул президент.

Он отметил, что такие подходы четко зафиксированы в обновленном проекте Стратегии научно-технологического развития РФ. "Именно ими, этими принципами, мы должны руководствоваться при реализации всей нашей научно-технологической повестки", - указал Путин.

По словам главы государства, очевидным является, что приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, "направлены на достижение суверенитета в самом широком смысле слова: государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического".

"В этой связи считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки", - указал он. Путин поручил правительству РФ и Совету по науке и образованию подготовить соответствующие предложения с учетом долгосрочного прогноза развития. А результаты проделанной работы, по словам главы государства, будут обсуждаться на следующем заседании совета - летом этого года.