Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,4 млрд

Они составили $586,4 млрд, говорится в материалах Банка России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 2 февраля 2024 г. составили $586,4 млрд, снизившись за неделю на $1,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 2 февраля 2024 года составили $586,4 млрд, сократившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,2%, главным образом в результате операций Банка России по продаже иностранной валюты, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в материалах.

По данным на 26 января, объем резервов составлял $587,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.