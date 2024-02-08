ГК "Дело" увеличила долю в "Зерновом терминале "КСК" до 100%

В компании отметили, что осуществляют перевалку зерна в Новороссийске с 2006 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" консолидировала 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК". Об этом говорится в сообщении ГК "Дело".

"Группа компаний "Дело" завершила процесс консолидации 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК", закрыв сделку по выкупу пакета в 25% плюс одна акция КСК, крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна",- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что осуществляют перевалку зерна в Новороссийске с 2006 года. Мощность терминала составляет 8,5 млн тонн в год. Объем перевалки зерна в 2023 году достиг 8,2 млн тонн, что на 37% больше, чем в 2022 году.

"Консолидация 100% акций КСК отвечает приоритетам развития ГК "Дело", поскольку зерновой бизнес является одним из ключевых для группы. Созданный в Новороссийске в 2006 году терминал за несколько лет стал лидером по объемам перевалки зерна на экспорт. Сейчас мы продолжаем реализацию проектов увеличения его мощности и планируем на горизонте нескольких лет довести ее до 10 млн тонн", - отметила генеральный директор ООО "УК "Дело" Екатерина Ляхова.

В сентябре 2023 года председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев сообщал, что группа планирует выкупить долю американской Сargill в 25% плюс одна акция в КСК.