В Минфине считают, что частные деньги должны обеспечивать экономику РФ

В качестве одного из источников "длинных денег", необходимых для развития экономики России, может стать страховой сектор, у которого сохраняется огромный потенциал, отметил замминистра финансов Иван Чебесков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основным источником средств в российской экономике должны быть частные инвестиции, а не средства, выделяемые в рамках господдержки. Такое мнение в рамках Недели российского бизнеса, организованной РСПП, высказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

"На мой взгляд, самым важным источником финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста являются инвестиционные деньги как граждан, так и институциональных инвесторов, если мы говорим про устойчивый рост", - сказал он.

"Когда мы говорим о мерах государственной поддержки, мы понимаем, что она хороша только в определенных уровнях. Когда у нас государственная поддержка заменяет рынок, как это произошло со льготными ипотечными программами, мы видим, что возникают из-за этого серьезные проблемы. Вместо того, чтобы оказывать поддержку гражданам это наоборот разгоняет цены и снижает доступность жилья", - добавил замминистра.

Чебесков также отметил, что в качестве одного из источников "длинных денег", необходимых для развития экономики РФ, может стать страховой сектор, у которого сохраняется огромный потенциал.

"Гибридные страховые инвестиционные продукты - они в целом востребованы большими слоями граждан, это показывал даже советский опыт, когда такие продукты были гражданами очень востребованы. Мы совместными усилиями создали новый страховой продукт - долевое страхование жизни, которое через год начнет работать <…> Страховые компании теперь тоже начнут активно участвовать в формировании длинных денег", - подчеркнул замминистра.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.