Путин: РФ должна создавать условия для российских производителей научного оборудования

Президент страны отметил, что российские производители научного оборудования в настоящий момент вынуждены конкурировать не с высокой ценой западных приборов, а с низкой ценой азиатских

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия сейчас должна создавать условия для поддержки отечественных производителей научного оборудования. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"Любые производители из Китайской Народной Республики - наши друзья, они борются за рынки, в том числе и за российский рынок, и правильно делают, а мы должны создавать соответствующие условия для благоприятного развития своего собственного производства", - сказал Путин, комментируя мнение одного из участников Совета о том, что российские производители научного оборудования в настоящий момент вынуждены конкурировать не с высокой ценой западных приборов, а с низкой ценой азиатских. Путин подчеркнул, что инструменты поддержки нужно настраивать соответствующим образом.

"Первоначально, эти решения [о создании преференций для иностранных поставщиков] были направлены на то, чтобы в условиях этих ограничений и этих санкций незаконных у нас не было никаких здесь пробелов, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. Это понятно. Поэтому создавались здесь благоприятные условия для наших иностранных партнеров. И мы правильно, думаю, делали", - пояснил Путин. "Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", - подчеркнул он.

На заседании Совета по науке и образованию прозвучало предложение не запрещать ввоз иностранного оборудования, а оставить такую возможность, но обложить дополнительным налогом иностранные приборы. Деньги же от этого сбора было предложено направить в фонд, который бы возвращал их обратно на обновление приборной базы, то есть на развитие отечественного приборостроения.

Выслушав доклад вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который рассказал о методической поддержке малых предприятий с помощью Торгово-промышленной палаты, Путин заметил: "Только ничего не должно быть забыто. Мы отметим это в решениях сегодняшнего нашего совещания".

После этого президент попросил высказаться главу Минфина Антона Силуанова. Министр упомянул возможность ввести при закупках дополнительные преференции для отечественной продукции, в том числе ценовые. Он также рассказал об идее введения импортной пошлины или утильсбора для зарубежных товаров.

"Можно создавать финансовые преференции - и 15%, если наш прибор дороже. Можно его покупать, а можно наоборот - обложить каким-то дополнительным сбором иностранные приборы на эту же сумму и направлять эти средства в тот фонд, о котором мы говорим. Разные варианты возможны, но надо просто подумать. Только надо принимать решения, не затягивая", - отреагировал Путин.