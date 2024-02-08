Доля ипотеки с низким первоначальным взносом упала в IV квартале 2023 году до 17%

По данным ЦБ, доля ипотеки с низким первоначальным взносом по итогам I квартала 2023 года достигала 51%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом снизилась в IV квартале 2023 года до 17%, следует из материалов Банка России.

"Увеличение размера минимального первоначального взноса и повышение требований к капиталу банков привели к снижению доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (не более 20%) до 17% в IV квартале 2023 года", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, доля ипотеки с низким первоначальным взносом по итогам первого квартала 2023 года достигала 51%.

ЦБ отмечает, что за 2023 год портфель ипотечных кредитов увеличился на 35%, а объем выдач превысил 7,8 трлн рублей (+62% за год). Основным драйвером роста по-прежнему является ипотека с господдержкой - в 2023 году их доля составила 60% от всех ипотечных кредитов. "Широкое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках и разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья (48% в IV квартале 2023 г.)", - указывает регулятор.

В целях ограничения рисков, связанных с ростом закредитованности граждан, с 1 марта 2024 года Банк России повышает макропруденциальные надбавки по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН), дополнительно прорабатывается вопрос введения макропруденциальных лимитов в ипотеке, что также позволит ограничить выдачу рискованных кредитов.