Фурсенко назвал быстрый переход к производству целью новой стратегии научного развития

Помощник президента России отметил, что фокус сохраняется на самом сложном, высокорисковом этапе технологического цикла

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новая редакция стратегии научно-технологического развития РФ нацелена на решение давней проблемы - быстрого перехода от научной идеи к производству по тем направлениям, которые в будущем обеспечат конкурентоспособность страны. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко на заседании Совета по науке и образованию, который проходит под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Главной проблемой было и остается переход оригинальных научных идей к технологиям и соответствующая реализация технологий в виде производства конкретных продуктов. Так, фокус стратегии сохраняется на самом сложном, высокорисковом этапе технологического цикла: как с минимальными в первую очередь временными затратами, - в первую очередь именно временными сегодня, даже не денежными, - создать такую наукоемкую технологию, которая могла бы обеспечить не только импортозамещение, но и опережающее развитие ключевых для России отраслей. <…> Именно на это направлена сегодня новая редакция стратегии", - сказал Фурсенко.

По его словам, процесс развития технологий от фундаментальных исследований до производства характеризуется ступенями уровней развития технологий. Стратегия касается в первую очередь первых пяти уровней. При этом крайне важно, чтобы была бесшовная связка этих уровней со следующими уровнями, где уже идет речь о пилотных, а потом масштабных партиях той или иной продукции.

"Но без этого первого цикла, в котором всегда еще в Советском Союзе были действительно сложные проблемы, нам не обойтись. <…> Причем новый виток обострения внешнеполитического условия поставил перед нами задачу ускоренной разработки отечественных наукоемких решений не только по жизненно важным для нас направлениям, но и по тем направлениям, которые в будущем обеспечат конкурентоспособность страны. На решение этого задачи стратегия именно и нацелена", - добавил Фурсенко.

Он также отметил, что правительство готовило ее в тесной связке не только с президиумом Совета по науке и образованию, но и с научным сообществом и с представителями бизнеса.