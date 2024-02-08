В кабмине рассказали, что в 2024 году начнется проведение дистанционных проверок

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, речь идет о том, что через мобильное приложение можно осуществлять контроль и надзор, не выходя физически инспектору к бизнесмену или на предприятие

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения "Мобильный инспектор" начнется в 2024 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы в этом году делаем пилотный проект по дистанционному контролю и надзору. Речь идет о том, что через мобильное приложение можно осуществлять контроль и надзор, не выходя физически инспектору к бизнесмену или на предприятие", - сказал он.

Участниками пилотного проекта станут МЧС России, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Планируется, что минимум 20% от общего количества проверок пройдут удаленно.

Григоренко отметил, что с 2019 года количество проверок сократилось в пять раз - с 1,5 млн до 353 тыс. "Мы практически полностью перешли на другой принцип назначения проверок. Мы на сегодняшний день применяем риск-ориентированный подход при назначении проверок. Речь идет о том, что проверка проводится только тогда, когда контролирующий орган видит, что где-то совершается какое-то нарушение", - пояснил он.

Ранее Григоренко сообщал, что эффективность проведения проверок в России на основании риск-ориентированного подхода составляет 89%, эффективность традиционных проверок - только 52%. Реформа контрольно-надзорной деятельности началась в 2019 году. Из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил были отменены 143 тыс., остальные актуализированы. Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.