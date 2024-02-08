Копию парадной кареты со съемок сериала "Корона" продали за $71 тыс.

Вырученные в ходе торгов средства пойдут на создание стипендиальной программы Left Bank Pictures - The Crown в британской Национальной школе кино и телевидения

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Созданная для съемок сериала "Корона" (The Crown, 2016-2023) копия парадной кареты британских монархов была продана на аукционе Bonhams. Как указано на сайте аукционного дома, она ушла с молотка за 56,3 тыс. фунтов стерлингов ($71 тыс.).

Реплика построенной в 1762 году позолоченной деревянной кареты длиной семь метров стала самым экстравагантным, но не самым дорогим лотом на двухдневных торгах. Их участники могли выбирать из 450 предметов реквизита, украшений и костюмов из популярного сериала, посвященного жизни британской королевы Елизаветы II (1926-2022). Рекорд торгов установил зеленый кабриолет британской фирмы Jaguar той же модели, что был у принцессы Дианы, проданный за 70,25 тыс. фунтов ($88,5 тыс.).

Среди наиболее дорогих лотов оказались копия трона короля Эдуарда, на который британский монарх садится во время церемонии коронации ($32,2 тыс.), коронационное облачение молодой королевы, которую играла Клэр Фой ($24,2 тыс.), а также архитектурный макет улицы Мэлл с 500 оловянными солдатиками. Он изображает церемонию похорон Ее Величества из заключительной серии "Короны" ($67,7 тыс.).

Копия так называемого платья мести принцессы Дианы была приобретена за $16,1 тыс. Откровенный черный наряд с открытыми плечами Ее Высочество надела на вечер, устроенный журналом Vanity Fair, после того как наследник престола принц Чарльз публично признался, что изменял супруге. Оригинал платья вместе с другими вещами сама принцесса выставила на торги незадолго до своей смерти в 1997 году, собрав $3,25 млн на благотворительность.

За $13,7 тыс. была продана декорация, изображающая вход в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит, 10 со знаменитой черной дверью. Как сообщал раньше таблоид The Sun со ссылкой на анонимный источник, ее хотел приобрести бывший глава правительства страны Борис Джонсон, которые сейчас делает ремонт в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Удалось ли ему осуществить этот замысел, пока неизвестно.

Вырученные в ходе торгов средства пойдут на создание стипендиальной программы Left Bank Pictures - The Crown в британской Национальной школе кино и телевидения.

О сериале

Сериал "Корона" дебютировал в 2016 году, получив множество положительных отзывов профессионалов и зрителей. Первая часть последнего, шестого, сезона "Короны" вышла на экраны 16 ноября прошлого года, вторая - 14 декабря. Замысел сериала принадлежит британскому драматургу Питеру Моргану, который также написал его сценарий. Повествование в сериале начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского в 1947 году, а к пятому сезону действие переносится уже в 1990-е годы, омраченные скандальными разводами сыновей Елизаветы II - принцев Чарльза и Эндрю.

Главную роль по очереди исполняли три британские актрисы. В первых двух сезонах королеву сыграла Фой, в третьем и четвертом - Оливия Колман, в пятом и шестом - Имельда Стонтон. "Корону" 15 раз номинировали на премию "Золотой глобус", она завоевала семь наград, в том числе в номинации "Лучший драматический телесериал" (2017 и 2021 годы).