В РФ в 2024 году планируется почти в два раза меньше плановых проверок бизнеса

План контрольных мероприятий включает 48 тыс. проверок

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. План контрольных мероприятий на 2024 год включает 48 тыс. проверок бизнеса, что в 1,8 раза меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

"Рекордно низким является план контрольных мероприятий на текущий год. Он включает 48 тыс. проверок, что в 1,8 раз ниже объема, запланированного на 2023 год, и в 2,5 раза меньше аналогичного показателя 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году было проведено 353 тыс. проверок бизнеса, что почти в пять раз меньше по сравнению с 2019 годом. В 2023 году эффективность проверок по индикаторам риска составила 89%, средняя эффективность проверок по другим основаниям равняется 52%.

Реформа контрольно-надзорной деятельности в РФ началась в 2019 году. Из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил было отменено 143 тыс., остальные актуализированы. Эта мера, как предполагается, позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.