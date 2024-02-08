Медведев призвал быть смелее в сфере нормативного регулирования передовых разработок

Зампред Совбеза РФ также обратил внимание на то, что уровень финансирования науки в стране в целом, несмотря ни на что, должен оставаться высоким

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские власти должны действовать решительнее в вопросе регулирования передовых разработок, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я бы всецело поддержал настрой на то, чтобы действовать более решительно в сфере нормативного регулирования передовых технологических разработок", - сказал политик на заседании Совета по науке и образованию.

Он отметил, что промедление и отсутствие гибкости в подобных вопросах могут привести к неприятным последствиям. "По пять лет если мы не можем вот такую задачу решить (по изменению нормативного регулирования - прим. ТАСС), конечно, она нас не делает в этом смысле сильной страной. Здесь действовать нужно гораздо быстрее", - заметил он.

В этой связи Медведев предложил вспомнить, что необходимость нормативного регулирования сферы беспилотного транспорта была очевидна еще в 2019 году, однако к настоящему моменту "документа (регламентирующего правовые аспекты в этой области - прим. ТАСС) так и нет".

Говоря о передовых разработках, политик также обратил внимание на то, что уровень финансирования науки в стране в целом, несмотря ни на что, должен оставаться высоким. "Нужно учитывать и инфляционные процессы, и массу других вопросов, которые связаны с формированием бюджета, и постараться все-таки обеспечить нашей науке должный уровень финансирования с учетом этих факторов", - призвал зампред СБ РФ.