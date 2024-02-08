Расходы на нацпроект "Наука и университеты" в 2024 году составят 160,3 млрд рублей

На нацпроект "Образование" предусмотрено 237,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в 2024 году составят 160,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"В федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Наука и университеты" в 2024 году предусмотрено 160,3 млрд рублей, на нацпроект "Образование" - 237,2 млрд рублей", - рассказали в Минфине.

Как ранее сообщали ТАСС в Минфине, на финансирование нацпроектов в 2024 году из федерального бюджета РФ будет направлено 3,008 трлн рублей. При этом наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен для нацпроектов "Демография", "Безопасные качественные дороги", а также "Здравоохранение" и "Образование".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию дал поручение увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд. Как отметил глава государства, увеличение финансирования науки - непростая задача, однако необходимо двигаться в этом направлении.