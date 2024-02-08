В Ульяновской области объем налоговых платежей в бюджет вырос на 19% в 2023 году

Доходная часть бюджета исполнена на 103,2%

УЛЬЯНОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Консолидированный бюджет Ульяновской области в 2023 году получил на 19% больше налоговых платежей, чем в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона по итогам встречи губернатора Алексея Русских с руководителем Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Ульяновской области Газинуром Апсалямовым.

"В 2023 году поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет области составили почти 80 млрд рублей, что на 19% выше, чем в 2022 году", - приводятся слова Апсалямова в сообщении.

Руководитель УФНС России по региону добавил, что доходная часть бюджета исполнена на 103,2%. "За счет проведения контрольно-аналитических мероприятий территориальный бюджет дополнительно получил 433 млн рублей", - уточнил он.

По словам Апсалямова, удалось снизить задолженность по местным налогам на 16,5 млн рублей, или на 3,8%. "Задолженность по региональным налогам снизилась на 67 млн рублей, или на 9,8%. Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта, снизилась на 355 млн рублей, или на 36%", - процитировали его в пресс-службе правительства.

Губернатор Ульяновской области отметил, что благодаря системной работе и взаимодействию с министерством финансов региона, в 2023 году удалось обеспечить прирост доходов областного бюджета более чем на 120%. "Отдельно отмечу работу платформы предоставления административных данных ФНС России, она позволяет выявлять теневые потоки, компании, которые продолжают выплачивать серые заработные платы", - приводятся слова Русских в сообщении.

Глава региона отметил, что необходимо развивать работу по регистрации самозанятых. "На сегодняшний день их 55 тыс. человек, но может быть и больше. Также есть все резервы для выявления теневых бизнесов", - процитировали губернатора в пресс-службе.