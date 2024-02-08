Мосбиржа включит акции КЛВЗ "Кристалл" в котировальный список с 26 февраля

Компания ранее сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 26 февраля включит акции калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" в список ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке, говорится в сообщении биржи.

"Включить с 26 февраля 2024 года в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные ПАО "Алкогольная группа Кристалл", - отмечается в сообщении.

Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. В ходе IPO "Кристалл" рассчитывает привлечь от инвесторов 1 млрд рублей. "Алкогольная группа Кристалл" (АГК) намерена реинвестировать все эти средства в развитие. АГК является бенефициаром калужского ЛВЗ "Кристалл".

Компания "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).