ЦБ рассчитывает на снижение ключевой ставки в течение года с текущих 16%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ в течение 2024 г. будет снижаться с текущего уровня 16%, но сроки снижения будут зависеть от ситуации с инфляцией. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks (проект "Тинькофф инвестиций").

"Предполагается, что средняя ключевая ставка в течение 2024 года будет в диапазоне от 12,5% до 14,5%. В течение этого года действительно ставка будет снижаться с текущего уровня 16%. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса", - отметил Заботкин.