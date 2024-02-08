ЦБ: сдержанная инфляция и ценовая стабильность создают условия для роста экономики

Зампред Банка России Алексей Заботкин считает, что высокая ставка сильно сдерживает экономический рост, не очень обоснованно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сдержанная инфляция и предсказуемая ценовая стабильность создают условия для устойчивого роста экономики. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks (проект "Тинькофф инвестиций").

"Сдержанная инфляция, предсказуемая ценовая стабильность - это то, что на самом деле поддерживает и создает условия для сбалансированного и устойчивого роста. И за счет того, что она благотворно сказывается на доступности долгосрочного финансирования и, соответственно, инвестициях, при прочих равных, опять же, можно ожидать, что при низкой инфляции в конечном счете реализуется, возможно что и более, несколько более высокий потенциальный рост, чем при высокой и сильно колеблющейся инфляции. Опыт семидесятых годов это в целом подтверждает", - рассказал Заботкин.

По его словам, мнение о том, что высокая ставка сильно сдерживает экономический рост, не очень обоснованно. "Действительно, высокая ставка сдерживает рост номинального спроса, то есть спроса, выраженного в миллиардах и триллионах рублей, как потребительского, так и инвестиционного. Но если у экономики нет свободных резервов, ресурсов, и в первую очередь, опять же, здесь речь идет о свободных трудовых ресурсах", - пояснил он.

Заботкин подчеркнул, что регулятор намерен продолжать предпринимать усилия для того, чтобы как можно скорее за счет того, что инфляция будет на низком уровне и в 2024 году, и в 2025, и так далее, общество, граждане, бизнес снзили свои инфляционные ожидания до 4%.

"Что в конечном счете будет означать возможность поддерживать умеренный уровень процентных ставок и доступность долгосрочного финансирования для всех экономических агентов, без каких-либо льготных кредитов", - резюмировал он.