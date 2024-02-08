Розничные инвесторы выкупили более 50% от размещенных в 2023 году акций компаний РФ

В ЦБ отметили, что несколько ценных бумаг были выкуплены практически полностью

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. После спада в 2022 году, на российском фондовом рынке возобновилась тенденция проведения IPO и SPO (первичных и вторичных размещений акций). В 2023 году на рынок впервые вышли восемь компаний, где частные инвесторы выкупили более 50% от размещенных акций, говорится в материалах Банка России.

Более того, несколько ценных бумаг были выкуплены розничными инвесторами практически полностью (более чем на 85%). Существенную долю (до 20%) в некоторых размещениях также занимали брокерские организации, прочие юридические лица, покупки в рамках индивидуального доверительного управления.

Существенная часть акций, купленных при первичном размещении, сохраняется до настоящего момента в портфелях первоначальных розничных инвесторов. Несколько частных инвесторов, наоборот, зафиксировали прибыль и вышли из инвестиций, тем самым обеспечив на рынке необходимое количество акций для вторичного обращения. Использование инвесторами различных стратегий, в том числе отличающихся временным горизонтом инвестирования, служит одним из стабилизирующих факторов на рынке, полагают в ЦБ.