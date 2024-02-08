Украина внесла в список "спонсоров войны" американского производителя огнеупорных изделий

Речь идет об Allied Mineral Products, LLC

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список "спонсоров войны" еще одну компанию из США, ведущую бизнес в России.

"НАПК внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны", - говорится в Telegram-канале агентства.

25 января в этот список попала американо-шведская Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget, считающуюся одним из мировых лидеров в сфере производства сварочного оборудования и материалов, а в середине января НАПК сообщало, что в список "спонсоров войны" включено уже около 50 компаний. В перечне представлены крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, швейцарская Nestle, основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.