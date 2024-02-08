Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 февраля составили 7,4% от плана

Это 222,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 февраля 2024 года по предварительным данным составили 222,5 млрд рублей или 7,4% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается в материалах на сайте Министерства финансов РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2024 года, составило 222,5 млрд рублей или 7,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Демография" (14,5%), "Здравоохранение" (15,1%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (6,3%), "Производительность труда" (5,5%) и "Образование" (5,1%).

Исполнение по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" составило 3,8%, "Экология" - 2,4%, "Наука и университет" - 2,3%, "Безопасные и качественные дороги" - 2,3% "Туризм и индустрия гостеприимства" - 1,8%, "Культура" - 1,6%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 1,1%, нацпроекта "Жилье и городская среда" - 0,5%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 0,5%, а также нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", исполненного на 0,2%.