Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 3 241,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 124,94 пункта. Курс юаня снизился на 0,11%, до 12,54 рубля, доллар - на 0,36%, до 90,91 рубля, евро - на 0,14%, до 97,85 рубля.

"После достижения индексом Мосбиржи уровня 3 266 пунктов динамика развернулась, в голубых фишках прошла умеренная коррекция. В акциях "Яндекса" наблюдалась волатильность на корпоративных новостях", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был нейтральным. "В КНР усиливается дефляция, динамика потребительских цен снизилась на 0,8% год к году по итогам января. Это самый низкий показатель с осени 2009 года. Нефть Brent дотянулась до $80 за баррель, рубль сохранял относительную слабость", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Юнипро" (+4,33%), котировки ПИК (+1,71%), бумаги "Полиметалла" (+1,52%), акции "Системы" (+1,03%), котировки "Магнита" (+0,63%), привилегированные акции "Башнефти" (+0,55%).

"Из новостей по "Юнипро" сегодня можно отметить лишь завершение ремонта на энергоблоке № 2. Акции "Башнефти" и других эмитентов восстанавливались после нисходящей коррекции в предыдущие сессии", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-3,13%), привилегированные акции "Мечела" (-2,39%), котировки Мосбиржи (-2,37%), бумаги ММК (-1,89%), акции "Селигдара" (-1,86%), котировки банка "Санкт-Петербург" (-0,79%).

"Расписки TCS Group во второй половине дня вышли в минус после новостей о приостановке торгов с 20 февраля в связи с перерегистрацией. Банк "Санкт-Петербург" перешел в режим нисходящей коррекции после достижения ранее на неделе максимума с сентября прошлого года 300,50 рубля в ожидании рекомендации итоговых дивидендов за 2023 год", - добавила эксперт.

Прогноз на 9 февраля

Завтра будет представлен январский индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии. "Норникель" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, Сбербанк - результаты по РПБУ за январь 2024 год. На американском рынке квартальные финансовые результаты представит PepsiCo.

В компании "БКС мир инвестиций" отметили, что приближение выходных в условиях активизировавшегося санкционного новостного фона и локальный дефицит драйверов могут обусловить низкую покупательскую активность на завтрашних торгах. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 9 февраля - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90-92 рубля.

В Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи опять останется в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара USD/RUB - в диапазоне 90-92 рубля, EUR/RUB - 97-99 рубля, пара CNY/RUB - 12,3-12,8 рубля.