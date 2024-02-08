Индийские атомщики обсудили с Росатомом ход строительства новых блоков АЭС "Куданкулам"

Электростанция является крупнейшей в Индии атомной станцией и флагманским проектом российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Представители Департамента атомной энергетики Индии встретились с делегацией Росатома и обсудили эксплуатацию АЭС "Куданкулам", а также ход строительства новых блоков. Об этом индийский департамент сообщил в Х (ранее Twitter).

Как указано в сообщении, председатель комиссии по атомной энергетике и секретарь департамента атомной энергетики Аджит Кумар Моханти 7-8 февраля встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым. "Состоялась двусторонняя встреча, посвященная рассмотрению хода строительства энергоблоков №3 - 6. Стороны выразили удовлетворение эксплуатационными показателями энергоблоков №1 и №2. Также обсудили пути и средства ускорения текущего строительства энергоблоков №3 - 6", - сообщил индийский департамент.

"Обе делегации также обсудили укрепление связей в других сферах гражданского ядерного сотрудничества. 8 февраля 2024 года Моханти и Лихачев подписали дополнение к Межправительственному соглашению от 2008 года", - сказано в сообщении.

АЭС "Куданкулам" - крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. АЭС расположена на юге Индии, в штате Тамилнаду. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ). Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6000 МВт. Энергоблоки № 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 годах и работают на номинальном уровне мощности.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы и завершаются поставки оборудования на блоках № 3 и 4, а также сооружаются два энергоблока третьей очереди. Помимо строительства атомных энергоблоков, Росатом также обеспечивает поставки в Индию надежного и эффективного ядерного топлива для ВВЭР-1000, параллельно повышая эффективность эксплуатации этих реакторов за счет внедрения удлиненных топливных циклов.