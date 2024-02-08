В Крыму запросили федеральную помощь в обновлении гражданского флота

Региону нужны 10 морских судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Республики Крым обратилось в правительство РФ за помощью в приобретении 10 морских судов с целью обновления гражданского флота, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Учитывая значимость для Республики Крым морских перевозок, в адрес правительства Российской Федерации направлено письмо о рассмотрении возможности поддержки морской отрасли региона в том числе путем обеспечения крымских портов необходимыми современными судами. <…> Если причалы будут отремонтированы, потребуется приобретение шести новых пассажирских судов для прибрежного плавания, а также не менее четырех пассажирских судов для межсубъектового сообщения", - сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

В собственности Республики Крым находятся Ялтинский и Евпаторийский морские порты, однако, как сообщили в Минтрансе, большинство гидротехнических сооружений портов выведено из эксплуатации из-за износа, они находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции. В ведомстве пояснили, что флот предприятия "Крымские морские порты" отработал порядка 45 лет, изношен более чем на 90% и не может быть использован для морских перевозок. Сейчас на балансе региона есть три судна в Ялтинском порту, которые могут перевозить пассажиров.

Ранее министр строительства Крыма Николай Лукашенко сообщил журналистам на пресс-конференции, что ведомством получены положительные заключения Главгосэкспертизы России на строительство и ремонт 34 объектов портовой инфраструктуры - 14 яхтенных марин и 20 портопунктов. Предварительная стоимость этих работ составляет порядка 70 млрд рублей, добавил министр. Однако, как уточнили в министерстве, на сегодняшний день источник финансирования этих работ не определен.