Россия на треть снизила экспорт бензина в феврале и нарастила поставки на внутренний рынок

Запасы бензина и дизельного топлива остаются стабильно высокими, сообщило правительство РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия за первые дни февраля 2024 года более чем на треть снизила экспорт бензина, но увеличила поставки на внутренний рынок, чтобы сохранить его стабильность. Об этом сообщает правительство РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера России Александра Новака.

Запасы бензина и дизельного топлива остаются стабильно высокими. Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок выросли к февралю прошлого года, производство его зимнего вида увеличилось по сравнению с февралем 2023 года. Цены на бензин и дизельное топливо на розничном рынке остаются стабильными, отметили в правительстве.

"Необходимо сформировать запасы топлива для балансировки рынка в период повышенного весенне-летнего спроса со стороны водителей, аграриев и других потребителей. Прошу следить за сохранением рыночно обоснованных уровней цен и объемов реализации топлива на бирже и заправочных станциях", - подчеркнул Новак на заседании.

Вице-премьер также поручил нефтяным компаниям и Минэнерго согласовать графики ремонтов НПЗ для удовлетворения спроса в период начала посевной и сезона роста автомобильных перевозок.

Также Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей поручено продолжить работу по борьбе с манипуляциями на биржевых торгах, включая использование торговых роботов.